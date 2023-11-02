В Ашдоде второй раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, второй раз за день сработали в израильском приморском городе Ашдод, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод и в районе Лахиш", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала о срабатывании сирен ПВО в Ашдоде в четверг утром.