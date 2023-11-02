На Украине жители Краснограда отказались переименовать город

По информации местного горсовета, они не придают названию города идеологической окраски и считают, что его нужно трактовать как "красивый город"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Жители Краснограда в Харьковской области Украины выступили против изменения названия города. Об этом сообщил местный горсовет.

"Красноградский городской совет провел опрос в форме консультаций с общественностью на тему изменения названия города. <…> 95,2% красноградцев поддержали название Красноград", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

По информации властей, жители не придают названию города идеологической окраски и считают, что его нужно трактовать как "красивый город".

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.