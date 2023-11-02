2 ноября, 19:33
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили, что Израиль скрывает данные о своих реальных потерях в ходе конфликта

По словам официального представителя группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайды, число погибших в рядах израильских сил значительно выше

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - утверждает, что Израиль скрывает информацию о своих реальных потерях в результате военных действий в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее Telegram-канале.

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"Число погибших в рядах оккупационных сил значительно выше, чем заявляет их командование", - отметил Абу Убайда.

Израильская армия на своем официальном сайте информирует о 335 погибших военнослужащих, подавляющее большинство в этом списке составляют жертвы атаки ХАМАС 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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