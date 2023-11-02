В кабмине Италии признали "поверхностность" в организации контактов премьера

Министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни прокомментировал беседу Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни признал "недопустимую поверхностность" в организации контактов главы правительства Джорджи Мелони. С таким комментарием он выступил после получившего широкую огласку телефонного разговора итальянского премьера с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые сумели убедить Мелони, что ей звонит высокопоставленный представитель Африканского союза.

"Безусловно, имела место поверхностность со стороны тех, кто организовал этот контакт, и такое больше нельзя допускать", - сказал министр в эфире Radio-1.

При этом он считает, что "все слова премьера Мелони стали явным подтверждением политической линии страны". "На все провокации председатель правительства ответила уверенно - мы на стороне Украины", - сказал Таяни, лидер партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", которая входит в правящую коалицию.

По мнению второго вице-премьера, министра транспорта и лидера другой входящей в правящую коалиции партии "Лига" Маттео Сальвини, "шутки о войне не самые лучшие". Однако он не видит никакого "заговора" против премьера. Статс-секретарь правительства Альфредо Мантовано ответил на вопрос журналистов, что Мелони сразу поняла, что говорит не с "африканским лидером". Тем не менее, телефонный разговор, выложенный в Telegram-канале пранкеров, продлился около 13 минут, и в нем затрагивались темы миграции и конфликта на Украине. Среди прочего Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По ее словам, все понимают, что боевые действия могут продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение.

Как рассказали сами пранкеры, организация разговора заняла два дня. При этом они не раскрыли имена людей, с которыми контактировали. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в Италии, но только после того, как в офисе председателя правительства рассказали, что телефонный разговор состоялся 18 сентября в контексте контактов Мелони с представителями Африки в рамках генеральной ассамблеи ООН. Это стало поводом для нападок и жесткой критики со стороны оппозиции, хотя СМИ признают, что Мелони не сказала ничего, выходящего за рамки общей линии. Однако все, в том числе в правительстве, задались вопросом об уровне безопасности правительственных коммуникаций. По сообщениям СМИ, которые ссылаются на окружение Мелони, премьер достаточно раздражена тем, что из-за недосмотра ее сотрудников она оказалась предметом насмешек. Как пишет портал Affaritaliani.it, этот эпизод может негативно сказаться на международном имидже страны в глазах главных союзников.