Словакия выделила свыше €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией

Из-за скопления незаконных мигрантов Братислава и несколько других городов страны объявили режим чрезвычайной ситуации

БРАТИСЛАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило выделение €2,05 млн на проведение пограничных проверок въезжающих в республику с территории Венгрии, срок которых был продлен до 23 ноября. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Словакия из-за нелегальной миграции с 5 октября восстановила временный контроль на наземных границах с Венгрией. Они должны были завершиться 3 ноября, но в связи с остро стоящей проблемой пресечения незаконного проникновения в республику беженцев кабмин продлил в четверг их проведение на 20 дней. Из-за скопления таких мигрантов Братислава и несколько других городов страны объявили режим чрезвычайной ситуации.

Премьер Словакии Роберт Фицо проинформировал ранее, что с 1 января 2023 года более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли национальную границу, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему далее через Сербию и Венгрию. Словацкие власти составили карту мест, где наиболее часто происходят незаконные пересечения границы. Борьба с нелегалами будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Будапештом.

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам, которыми являются Словакия и Венгрия, право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности". В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Еврокомиссию. Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.