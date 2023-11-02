В ФРГ более 75% опрошенных жителей не удовлетворены работой нынешнего правительства

Согласно исследованию института Infratest dimap, если бы парламентские выборы состоялись в Германии в ближайшее воскресенье, правящую СДПГ поддержали бы 16% респондентов

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 75% жителей Германии недовольны работой правящей коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП). Таковы данные исследования общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD и газеты Die Welt.

По его информации, удовлетворенность деятельностью правительства ФРГ остается крайне низкой. В частности, 76% респондентов недовольны работой правящей коалиции. Только 23% высказали противоположную точку зрения.

Если бы парламентские выборы состоялись в ФРГ в ближайшее воскресенье, правящую СДПГ поддержали бы 16% респондентов. Также входящие в коалиционное правительство ФРГ "зеленые" получили бы лишь 14%. Свободная демократическая партия потеряла 2 п. п. и набрала бы только 4% голосов, что не позволило бы ей пройти в парламент. Таким образом, общий уровень поддержки правящей коалиции составил только 34%.

Рейтинг политических партий ФРГ продолжает возглавлять оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30%. Второе место по-прежнему занимает партия "Альтернатива для Германии" - за нее отдали бы голоса 22% опрошенных. Левую партию готовы поддержать лишь 5% респондентов.

В рейтинге популярности политиков Германии первое место занимает министр обороны Борис Писториус, за ним следует глава МИД Анналена Бербок.

Опрос проводился с 30 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1 314 человек.