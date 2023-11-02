В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что страна ожидает от израильской стороны действий в соответствии с законами войны при проведении своих операций

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер ушел от ответа на вопрос, как американская администрация оценивает военный ответ Израиля в секторе Газа на действия палестинского движения ХАМАС.

"Я не собираюсь говорить об операции Израиля, - сказал он на регулярном брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Мы уже заявляли, что продолжаем говорить им о важности соблюдения законов войны, что включает в себя понятие пропорциональности", - сказал он.

"Мы ожидаем, что они будут придерживаться и учитывать законы войны при проведении своих операций", - добавил он.