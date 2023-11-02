Палестина считает нужным заставить Израиль соблюдать международно-правовые обязательства

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур указал на необходимость заставить Израиль соблюдать свои международно-правовые обязательства, в частности, немедленно прекратить ответные действия и коллективные наказания.
Дипломат направил три письма - на имя генсека ООН, китайского посла в ООН (председательствующего в Совбезе ООН) и председателя Генеральной Ассамблеи ООН, в которых изложил палестинскую позицию на продолжающуюся эскалацию в зоне ближневосточного конфликта, сообщает информационное агентство WAFA.
Мансур указал на необходимость "заставить Израиль соблюдать свои международно-правовые обязательства, включающие в себя немедленное прекращение ответных действий и коллективных наказаний, а также разрешение на доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся мирным жителям в секторе Газа".
Также постпред Палестины обратил внимание на "систематические атаки Израиля на лагеря беженцев на всей территории осажденного сектора Газа, что привело к гибели и ранениям сотен палестинских гражданских лиц и к масштабным разрушениям".