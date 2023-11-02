2 ноября, 19:52
Палестино-израильский конфликт

Палестина считает нужным заставить Израиль соблюдать международно-правовые обязательства

По информации WAFA, постпред страны при ООН Рияд Мансур направил три письма - на имя генсека организации, китайского посла в ней и председателя Генеральной Ассамблеи, в которых изложил палестинскую позицию по конфликту

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур указал на необходимость заставить Израиль соблюдать свои международно-правовые обязательства, в частности, немедленно прекратить ответные действия и коллективные наказания.

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Дипломат направил три письма - на имя генсека ООН, китайского посла в ООН (председательствующего в Совбезе ООН) и председателя Генеральной Ассамблеи ООН, в которых изложил палестинскую позицию на продолжающуюся эскалацию в зоне ближневосточного конфликта, сообщает информационное агентство WAFA.

Мансур указал на необходимость "заставить Израиль соблюдать свои международно-правовые обязательства, включающие в себя немедленное прекращение ответных действий и коллективных наказаний, а также разрешение на доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся мирным жителям в секторе Газа".

Также постпред Палестины обратил внимание на "систематические атаки Израиля на лагеря беженцев на всей территории осажденного сектора Газа, что привело к гибели и ранениям сотен палестинских гражданских лиц и к масштабным разрушениям". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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