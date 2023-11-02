В центре Вены более 5 тыс. человек вышли на митинг в поддержку Израиля

Акцию посетили вице-кацлер Австрии Вернер Коглер и глава МВД республики Герхард Карнер

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку Израиля на площади Хельденплац в центре Вены. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акцию посетили вице-кацлер Австрии Вернер Коглер и глава МВД республики Герхард Карнер.

Возле сцены разместили 220 белых стульев, символизирующих израильских заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. На спинки стульев приклеили фотографии заложников. Их портреты с призывами вернуть израильтян домой также проецировали на стену дворца Хофбург, где расположены канцелярия президента Австрии и штаб-квартира ОБСЕ.

Собравшиеся почтили память погибших в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября минутой молчания. Многие участники митинга принесли свечи, остальные использовали фонари мобильных телефонов. Акцию поддержали и в ведомстве федерального канцлера Австрии, окна здания которого выходят на площадь: в них разместили свечи.

В ходе своего выступления назначенный посол Израиля в Австрии Давид Роэт подчеркнул, что австрийская еврейская община неслучайно выбрала место проведения митинга: израильский гимн впервые прозвучал на плошади Хельденплац, где в 1938 году Адольф Гитлер объявил об аншлюсе Австрии нацистской Германией.

Митинг прошел под усиленной охраной специальных подразделений полиции, так как он пришелся на годовщину теракта 2 ноября 2020 года. Тогда в Вене устроил стрельбу имевший судимость по террористической статье 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. Жертвами преступника стали четыре человека, более 20 получили ранения. Кроме того, в республике с начала обострения палестино-израильского конфликта действует повышенный уровень террористической угрозы.