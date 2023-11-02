2 ноября, 20:05
Военная операция на Украине

В Венгрии начались военные учения сил НАТО в связи с конфликтом на Украине

Они продлятся до 26 ноября

БУДАПЕШТ, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венгрии начали крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины. Как сообщил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки, в них принимают участие военнослужащие других стран НАТО.

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Глава военного ведомства отметил, что в ходе учений, которые пройдут в нескольких районах Венгрии, состоится проверка боеготовности армейских подразделений и будет отрабатываться "взаимодействие между силами обороны и гражданской администрацией". Учения, получившие название "Адаптивные гусары - 23", продлятся до 26 ноября.

"Мы живем в эпоху опасностей: война, нелегальная миграция, а вместе с ними угроза терроризма преследуют Европу. Для венгерского правительства самым важным являются сохранение мира, безопасность Венгрии и венгерского народа, которую может гарантировать хорошо подготовленная армия", - говорится в заявлении министра, размещенном на сайте его ведомства.

Ранее начальник венгерского Генштаба Габор Бёрёнди рассказал в интервью газете Magyar Nemzet, что учения состоятся одновременно в восьми районах страны. По его словам, после начала военных действий на Украине "армию, привыкшую к мирной жизни, пришлось встряхнуть: необходимо было скорректировать ее подготовку и повысить боеготовность, чтобы обеспечить наличие хорошо оснащенных и способных к быстрому реагированию сил обороны". В то же время генерал Бёрёнди подчеркнул, что в отношении украинского конфликта "Венгрия выступает на стороне мира".

Начальник Генштаба уточнил, что последний раз венгерские вооруженные силы осуществляли столь масштабные действия в 2015 году, когда их пришлось срочно стягивать к границам с Австрией, Румынией и Сербией в связи с миграционным кризисом в Евросоюзе. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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