Объекты США на Ближнем Востоке подверглись 28 атакам с 17 октября

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что последняя из них произошла в Сирии 31 октября

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Военные объекты США в Ираке и Сирии подверглись 28 атакам с 17 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"С 26 октября произошли восемь атак: три в Ираке и пять в Сирии. Последняя из них случилась 31 октября в Сирии", - сказал он, уточнив, что общее число атак с 17 октября достигло 28.

"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы защитить наши силы. Я не стану подробно расписывать, как и когда мы можем ответить, но скажу, что сделаем это в то время и в том месте, которые сочтем подходящими", - добавил Райдер.

26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, Корпусу стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.