ООН: в Газе за сутки получили повреждения четыре убежища для перемещенных лиц

Одним из поврежденных объектов стала переоборудованная под приют школа в лагере для беженцев Джабалия, там погибли минимум 20 человек, сообщило БАПОР

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Четыре убежища для внутренне перемещенных лиц получили повреждения в секторе Газа за последние 24 часа. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"За последние 24 часа четыре убежища БАПОР получили повреждения в секторе Газа", - говорится в сообщении. В частности, пострадала переоборудованная под приют школа в лагере для беженцев Джабалия. По имеющимся в БАПОР сведениям, там погибли не менее 20 человек, 5 получили ранения.

"С начала войны 7 октября пострадали около 50 зданий и объектов БАПОР, используемых в качестве убежищ", - отметило агентство. Оно напомнило, что всего в приютах БАПОР размещены около 700 тыс. человек. Агентство призвало обеспечить безопасность убежищ "под флагом ООН", напомнив, что международное гуманитарное право требует защиты гражданских лиц и объектов.