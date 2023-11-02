В США заявили о нежелании граждан объединять помощь Украине и Израилю в один законопроект

Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон подчеркнул, что полного консенсуса насчет этого документа среди законодателей пока нет

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Американский народ не хочет объединения помощи Украине и Израилю в один законопроект. Такое мнение выразил новый спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в интервью телеканалу Fox Business.

"Это [объединить помощь Украине и Израилю в один пакет] не то, чего желает американский народ. Это не то, чего они [американцы] заслуживают. Они заслуживают более трезвого взгляда на каждый из этих вопросов <...>. Здесь [в Конгрессе США] пока нет полного консенсуса [насчет законопроекта о помощи]", - сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи двум этим странам, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока неясна. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Джонсон был избран спикером 25 октября. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Законодатель в последние месяцы голосовал против некоторых инициатив, касающихся выделения помощи Украине. Как он подчеркивал, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства.