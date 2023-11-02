Глава МИД Иордании встретится с Блинкеном в Аммане 4 ноября

Айман ас-Сафади собирается донести до госсекретаря США "необходимость принятия незамедлительных мер для того, чтобы остановить войну, которую ведет Израиль против Газы", говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане 4 ноября, стороны обсудят ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно тексту, ас-Сафади "встретится в предстоящую субботу, 4 ноября, с Блинкеном в Аммане и обсудит с ним катастрофическую ситуацию в Газе". Глава иорданского МИД собирается донести до Блинкена "необходимость принятия незамедлительных мер для того, чтобы остановить войну, которую ведет Израиль против Газы, [добиться] доставки в сектор неотложной помощи, защитить мирное население [анклава], обязать Израиль соблюдать международное право и международное гуманитарное право".

Ранее пресс-служба Госдепартамента информировала о планах Блинкена 2-10 ноября посетить Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корея и Индию.