Белый дом указал на стремление Израиля свести к минимуму гражданские потери в Газе

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джона Кирби, это не означает, что действия еврейского государства не приводят к некоторым жертвам

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Израиль прилагает усилия, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Об этом корреспонденту телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы видим по масштабам их операций, что они прилагают усилия, чтобы попытаться свести к минимуму потери среди гражданского населения", - ответил Кирби на вопрос CNN, не изменилась ли позиция Белого дома после израильских ударов по лагерю беженцев. "Это не означает, что они все еще не приводят к некоторым [жертвам]. <...> Каждая из них трагична, каждой из них не должно было случиться, и мы предельно ясно об этом заявили", - добавил он.