В Египте назвали идею Израиля переселить жителей Газы на Синай нелепой

Глава МИД республики Самех Шукри подчеркнул, что подобный сценарий противоречит международному гуманитарному плану

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Идея властей Израиля переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров является "нелепым предложением". Такое мнение высказал глава МИД Египта Самех Шукри в интервью телеканалу CNN.

"Я не думаю, что мы и кто-либо другой выдвинули бы такое нелепое предложение <...>. Возможно, США также могли бы тогда рассмотреть возможность предоставления своей территории на южной границе [для размещения жителей другой страны], как это ожидается от нас на Синайском полуострове", - отметил министр.

"Государства суверенны, они определены четко своими границами и населением. И подобное перемещение [людей] является вопросом, который противоречит международному гуманитарному плану", - отметил Шукри.

Ранее представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что такая идея Израиля переместить жителей Газы будет красной линией для Палестины и станет равнозначна объявлению "новой войны".

Израильские СМИ ранее сообщали, что канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху признала существование документа от министерства разведки страны, в котором была предложена идея о переселении. В офисе премьера назвали документ "концептуальной бумагой", которая излагает лишь одну из гипотетически возможных альтернатив. Документ был датирован 13 октября и затем появился в СМИ.

В нем, как писала газета Times of Israel, излагалась идея переместить жителей сектора Газа в палаточные лагеря на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор. В то же время министерство разведки предложило создать внутри Израиля специальную зону безопасности, которая позволит предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев. В документе ничего не упоминалось о том, что будет на территории сектора Газа после переселения его жителей. В то же время авторы бумаги назвали этот вариант развития событий "наиболее желательным для безопасности Израиля". По данным источника газеты в правительстве страны, по этому документу не проводилось каких-либо серьезных дискуссий.