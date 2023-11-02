Спикер Палаты представителей пообещал работать над ужесточением антииранских санкций

Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия воспользуется большинством в нижней палате американского законодательного органа в этих целях

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия воспользуется большинством в нижней палате американского законодательного органа, чтобы ужесточить политику Вашингтона в отношении Ирана.

В эфире телеканала Fox News Джонсона спросили, намерен ли он и Палата представителей принять меры, чтобы расширить ограничения в отношении экономического и энергетического сектора Тегерана, а возможно вернуть "жесткие санкции [экс-президента США Дональда] Трампа".

"Мы ведем содержательный диалог и обсуждения на тему того, что мы можем сделать, чтобы провести черту. <...> Почему мы должны делать то, что каким-либо образом идет [Ирану] на пользу? Это противоречит здравому смыслу и логике. Мы будем сопротивляться этому, как только можем. У нас незначительное большинство в одной палате законодательной ветви власти, но мы воспользуемся им по максимуму, чтобы с трибуны донести свою политику", - ответил Джонсон.

17 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и 24 его однопартийца представили законопроект, направленный на заморозку на постоянной основе принадлежащих Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и сейчас находятся в банке Катара. Законодатели объяснили это тем, что Тегеран якобы оказывает постоянную поддержку ХАМАС и ливанской шиитской группировке "Хезболлах".