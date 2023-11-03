Зеленский и министр обороны Украины встретились в Киеве с и.о. главы МО Нидерландов

Стороны обсудили взаимодействие двух стран в военной сфере и обеспечении безопасности временного коридора в Черном море

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Рустем Умеров провели переговоры в Киеве с исполняющей обязанности главы военного ведомства Нидерландов Кайсой Олленгрен.

"Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров, как это было с Patriot и F-16. Это значительная поддержка для нашей армии, для наших людей", - цитирует главу государства его офис. Собеседники обсудили взаимодействие двух стран в военной сфере и обеспечении безопасности временного коридора в Черном море. Зеленский и Олленгрен также обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке.

"Благодарен госпоже Олленгрен и ее стране за их лидерство в коалиции F-16, включая их готовность предоставить самолеты и обучать пилотов. Проинформировал коллегу о приоритетах деятельности министерства и ситуации на передовой", - написал Умеров в социальной сети X (ранее Twitter) по итогам встречи.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находятся 42 самолета, которые постепенно заменяются более современными F-35. Ранее нидерландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов.

30 октября и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте сообщал, что истребители F-16, которые королевство обещало предоставить Киеву, через две недели будут направлены в Румынию для подготовки украинских пилотов.