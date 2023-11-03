Казахстан на саммите в Астане станет председателем в Организации тюркских государств

В ходе мероприятия подпишут несколько многосторонних документов, а также примут кадровые решения в организации и Фонде тюркской культуры и наследия

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Юбилейный 10-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Астане. В ходе встречи председательство в объединении на 2024 год перейдет от Узбекистана к Казахстану.

В мероприятии примут участие главы государств - членов ОТГ - Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, - а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркмении.

Казахстанская сторона подробности предстоящей встречи не анонсировала, однако в администрации президента Киргизии Садыра Жапарова ранее сообщили, что саммит пройдет под девизом TURKTIME ("Тюркское время"). Его можно расшифровать следующим образом: Traditions - традиции, Unification - объединение, Reforms - реформы, Knowledge - знания, Trust - доверие, Investments - инвестиции и Mutual Energy - взаимная энергия.

По данным киргизской стороны, лидеры стран обсудят актуальные вопросы повестки дня ОТГ, примут Астанинский акт и итоговую декларацию саммита, которые охватят ключевые направления многостороннего сотрудничества. Кроме того, как отмечал заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев, в рамках мероприятия планируется подписание многосторонних документов в области чрезвычайных ситуаций, метрологии, совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, принятие нескольких кадровых решений в организации и Фонде тюркской культуры и наследия, а также решения об объявлении 6 февраля Днем памяти жертв катастроф и солидарности в рамках OTГ.

В свою очередь пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева информировала, что в повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической и культурно-гуманитарной сферах. В 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ и провел более 100 различных мероприятий, направленных на углубление сотрудничества между странами объединения.

По данным турецкого телеканала TRT Haber, участники саммита обсудят дорожную карту палестино-израильского урегулирования. Телекомпания отмечала, что на встрече президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изложит позицию Анкары, касающуюся перспектив разрешения кризиса в Газе. Власти Турции считают необходимым скорейшее прекращение огня в Газе и открытие коридора для беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи, чтобы не допустить разрастания конфликта. Основой его решения в Анкаре считают признание независимости Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Меры безопасности

1 ноября столицу Казахстана с официальным визитом посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, а 2 ноября туда с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В связи с этим с 31 октября на все дни пребывания в столице высоких зарубежных гостей, в том числе прибывающих на саммит ОТГ, для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции мегаполиса перешел на усиленный вариант несения службы. По периметру Астаны, в том числе на подъезде к международному аэропорту со стороны города, выставлено семь блокпостов для проверки документов граждан, а также автомобилей на наличие запрещенных веществ.

Смена названия

ОТГ была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название она получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия. На саммите в Анкаре в марте 2023 года в качестве наблюдателя также присутствовала непризнанная международным сообществом Турецкая республика Северного Кипра.