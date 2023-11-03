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Военная операция на Украине

Рамасвами заявил, что заключит мир на Украине в случае победы на выборах в США

Претендент на пост президента Соединенных Штатов пояснил, что это снизит риск войны с Россией или Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если победит на выборах в 2024 году.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Главная военная угроза, с которой мы сталкиваемся, - это альянс Китая и России. Я заключу мирное соглашение на Украине [в случае победы на выборах президента США] <...>. Это будет в интересах США и снизит риск войны с Россией или Китаем", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Рамасвами заявил, что Вашингтону следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России, а также твердый отказ НАТО от приема Киева. Рамасвами, выступая в Гудзоновском институте в американской столице, отметил, что США, продолжая "дальнейшее участие в ситуации на Украине в военной сфере", подталкивают Москву и Пекин к укреплению отношений. Как он подчеркнул, американской стороне не следует автоматически заключать, что "Украина - это добро".

Политик выразил уверенность в том, что США "погрязли в конфликте на Украине". Он заострил внимание на том, что США уже передали Киеву огромный объем артиллерийских боеприпасов. По словам Рамасвами, США "могут теперь жалеть об этом", учитывая потребность Израиля в боеприпасах. 

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УкраинаСШАРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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