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Палестино-израильский конфликт

В Париже на манифестацию с требованием прекращения огня в Газе вышли 2 тыс. человек

Акция прошла без серьезных происшествий, уточнили в городской полиции

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек приняли участие в манифестации, которая прошла в Париже под лозунгами прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные столичной префектуры.

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Манифестанты собрались в районе площади Республики. Акция прошла без каких-либо серьезных происшествий, уточнили в полиции. Организаторами мероприятия выступили радикальные левые движения, а также некоторые профсоюзы.

Крупная манифестация в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа прошла в Париже 22 октября. По данным полиции, в ней приняли участие около 15 тыс. человек. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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