Байден считает, что события ближайших лет определят облик мира на полвека вперед

Президент США отметил, что времена, когда мир меняется очень быстро, случаются "раз в шесть или восемь поколений"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. События следующей пары лет на международной арене определят облик мира как минимум на полвека вперед. Такое мнение выразил в четверг на встрече с президентом Чили Габриэлем Боричем в Белом доме его коллега из США Джо Байден.

"На мой взгляд, бывают времена - возможно, раз в шесть или восемь поколений, когда мир меняется чрезвычайно быстро", - заявил американский лидер. "Мы сейчас переживаем такие времена", - считает Борич. "Думаю, то, что произойдет в следующие два или три года, будет определять, как мир будет выглядеть в следующие пять или шесть десятилетий", - отметил Байден.

Президент США подшутил над своим чилийским коллегой. "Моя единственная касающаяся вас проблема заключается в том, что вы слишком молоды", - сказал 80-летний Байден. "Это не проблема", - парировал 37-летний Борич под смех журналистов, присутствовавших в начале переговоров двух лидеров в Овальном кабинете Белого дома. Президент Чили является одним из самых молодых глав государств в мире.