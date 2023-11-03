Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине

Теперь документ должен поступить на рассмотрение в Сенат Конгресса

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта высказались 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению "глубоко ошибочное предложение" республиканцев. Административно-бюджетное управление Белого дома в свою очередь предупредило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.

В понедельник республиканцы в Палате представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.