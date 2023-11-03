Израиль разрывает связи с Газой

Всем палестинцам из анклава также теперь запрещено работать на территории еврейского государства, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль прекращает все контакты с сектором Газа и запрещает впредь всем палестинцам из анклава работать на израильской территории. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", - говорится в заявлении.

"Военно-политический кабинет принял решение вычесть из денежных переводов палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям", - добавили в канцелярии.