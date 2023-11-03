2 ноября, 21:53,
обновлено 2 ноября, 21:59
Палестино-израильский конфликт

Израиль разрывает связи с Газой

AP Photo/ Bernat Armangue
© AP Photo/ Bernat Armangue

Всем палестинцам из анклава также теперь запрещено работать на территории еврейского государства, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль прекращает все контакты с сектором Газа и запрещает впредь всем палестинцам из анклава работать на израильской территории. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", - говорится в заявлении.

"Военно-политический кабинет принял решение вычесть из денежных переводов палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям", - добавили в канцелярии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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