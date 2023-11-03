На Украине допустили возможность демобилизации при создании правовой базы

Секретарь Совета нацбезопасности страны Алексей Данилов рассчитывает, что военные внесут предложения на этот счет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов допускает возможность демобилизации, но для этого нужно создать правовую базу.

"Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила, - сказал он в интервью изданию "Лига.нет". - Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать".

Однако, отметил Данилов, "если это должно вылиться в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки".

В конце октября в городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в Вооруженные силы Украины в самом начале конфликта. Действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требовали, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.