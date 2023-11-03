Аббас отметил срочность создания постоянных коридоров для доставки помощи в Газу

Президент Палестины также призвал к политическому урегулированию конфликта

РАБАТ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг вечером в ходе телефонного разговора с Папой Римским Франциском подчеркнул безотлагательность создания постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи населению сектора Газа.

"Президент подчеркнул срочность создания постоянных гуманитарных коридоров для доставки медикаментов и продовольствия, а также обеспечения водой и электричеством сектора Газа", - сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Аббас осудил совершаемые Израилем "нападения на невинных гражданских лиц в их домах, в больницах и школах, а также разрушение зданий, в которых находятся люди". "Эти действия представляют собой отвратительные преступления, которые необходимо немедленно прекратить", - добавил палестинский лидер.

Кроме того, Аббас подчеркнул "необходимость положить конец терроризму [еврейских] поселенцев против палестинского народа на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме".

"Президент Аббас также подтвердил твердое неприятие насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима. Он подчеркнул важность достижения политического урегулирования, основанного на международной законности, для достижения свободы, независимости и суверенитета палестинского народа", - отмечает агентство WAFA.