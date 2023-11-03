В Белоруссии численность каждого отряда ополчения не превысит 100 человек

После зачисления в такой отряд добровольцу выдадут удостоверение, оружие и боеприпасы

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Численность каждого отряда народного ополчения в Белоруссии не будет превышать ста человек, количество отрядов и места их формирования будут определяться региональными властями республики. Об этом говорится в утвержденном постановлением белорусского Совмина положении о порядке формирования и обеспечения народного ополчения, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Исходя из принципов управляемости оптимальная численность отряда, как правило, не должна превышать 100 человек, группы народного ополчения (структурного подразделения отряда - прим. ТАСС) - 20 человек", - указано в документе.

Для подготовки к формированию ополчения в мирное время председателями облисполкомов и Минского горисполкома издаются распоряжения, которыми определяются сроки подготовки и направления местными органами власти предложений по формированию ополчения. После получения от исполкомов базового уровня соответствующей информации облисполкомы обобщают численность планируемых к созданию в регионе отрядов ополчения и информируют Министерство обороны о необходимом для них количестве оружия и боеприпасов.

"Формирование народного ополчения осуществляется в системе подготовки территориальной обороны Республики Беларусь после ее развертывания на основании решений местных исполнительных и распорядительных органов, местных советов обороны. Облисполкомы, Минский горисполком, советы обороны областей самостоятельно определяют перечень административно-территориальных единиц, в которых будет формироваться народное ополчение", - отмечается в положении. Документом устанавливается, что расформирование народного ополчения проводится также на основании решений местных властей и советов обороны в связи с отменой военного положения, "а также в других случаях с учетом условий обстановки по согласованию с вышестоящим исполкомом, местным советом обороны (приближение линии боевого соприкосновения, проведение эвакуационных мероприятий на территории административно-территориальной единицы и другое)".

Обеспечение отрядов народного ополчения необходимыми помещениями, радио- и телефонной связью, транспортными средствами, отдельными элементами формы одежды осуществляет местными властями за счет средств местных бюджетов, "добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также иных источников, не запрещенных законодательством".

После зачисления в отряд народного ополчения каждому добровольцу выдается удостоверение, оружие и боеприпасы к нему. "После заполнения удостоверение покрывается прозрачной пленкой и оформляется в виде бейджа, который носится на верхней одежде на левой стороне груди", - указано в документе.

Народное ополчение Белоруссии

Задачу создать в Белоруссии при каждом сельском совете вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, президент страны Александр Лукашенко поставил в мае 2022 года. Закон о народном ополчении, ранее принятый парламентом страны, глава государства подписал в середине июля 2023 года. Однако еще до его вступления в силу в республике проводились эксперименты по формированию отрядов ополчения и их взаимодействию с местными органами власти и силовыми структурами.

Закон определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения, которое будет сформировано из лиц, не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов, в том числе женщин, может составить до 150 тыс. человек.