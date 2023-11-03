Трамп считает, что из-за политики Байдена США теперь изолированы

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что все союзники страны сейчас связаны с Китаем и Россией

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли союзников и остались "одни на целом острове".

"Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией <...>. Мы потеряли все. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Экс-президент также отметил, что нынешний лидер Джо Байден хочет превратить США "в обедневшую страну третьего мира, где постоянно отключается электроэнергия". "Люди [американцы] буквально будут умолять наших врагов о пощаде", - заключил Трамп, комментируя энергетическую политику администрации Байдена.

Ранее экс-президент заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентного руководства администрации Байдена.