На Украине заместителя Кличко обвинили в злоупотреблении служебным положением

Национальное антикоррупционное бюро Украины не назвало имя обвиняемого, однако на предъявление обвинения отреагировал заммэра Киева по вопросам информационных технологий Петр Оленич

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы предъявили обвинение заместителю мэра Киева Виталия Кличко в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), не назвав имя обвиняемого.

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила действующему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) обвинение в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку. В результате территориальная община понесла около 6,4 млн гривен [$175,9 тыс.] убытков", - говорится в сообщении на сайте НАБУ. Должности мэра Киева и главы КГГА объединены согласно постановлению Конституционного суда, хотя по закону пост градоначальника является выборным, а глав администрации назначает президент.

По данным следствия, в ноябре 2019 года чиновник, в то время директор департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, де-факто предполагавшего застройку части парка. В частности, речь шла об исключении земельного участка (восточная часть парка) и передаче его частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса. В июле 2019 года департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка природно-заповедному фонду. Как указали в НАБУ, подозреваемый проигнорировал этот факт и подал проект решения вместе с объяснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета.

"Чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения, чиновник отметил в пояснительной записке, что участок не относится к природно-заповедному фонду. Это не соответствовало действительности и опровергалось информацией из базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении департамента", - проинформировали в ведомстве.

Хотя НАБУ не назвало имя подозреваемого, на предъявление обвинения отреагировал заммэра Киева по вопросам информационных технологий Петр Оленич. "Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-18 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти. <...> Свою правоту и невиновность буду доказывать правовым способом", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко неоднократно заявлял о необъективности центральной власти и попытках дискредитировать руководство столицы. В течение последнего года власти Украины обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, в неудовлетворительной работе убежищ в столице. Сам Кличко считает, что за давлением на него стоит желание команды президента Владимира Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.