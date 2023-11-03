С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

Не менее 531 представителя профессии были заключены под стражу в 2023 году, сообщил ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 36 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в четверг Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 2 ноября наши предварительные оценки показывают, что по меньшей мере 36 журналистов попали в список более чем 10 тыс. погибших [людей] с начала конфликта 7 октября", - отмечается в сообщении. Как уточняет организация, журналисты сталкиваются с особенно высоким риском, освещая конфликт "под разрушительными авиаударами Израиля, в условиях нарушения связи и перебоев в подачи электроэнергии".

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что по меньшей мере 46 журналистов были убиты в мире с начала года, не менее 531 представителя этой профессии были заключены под стражу. Верховный комиссар ООН призвал "прекратить безнаказанность", подчеркнув, что атаки на представителей СМИ неприемлемы.