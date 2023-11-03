Венесуэла выразила протест против вмешательства Великобритании в ее внутренние дела

В Каракасе указали на "законные, исторические" права республики на Гайану - Эссекибо

КАРАКАС, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выразило решительный протест против вмешательства Великобритании во внутренние дела страны и проведение консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в четверг на странице главы ведомства Ивана Хиля в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Венесуэла решительно отвергает заявления генерального секретаря Содружества Патрисии Скотланд, которые являются позорным вмешательством во внутренние дела венесуэльцев, имеют целью дезинформировать международное сообщество и манипулировать общественным мнением в отношении демократического народного референдума по Гайане - Эссекибо", - говорится в заявлении МИД.

"Скотланд в попытке запутать международное сообщество и манипулировать общественным мнением лжет, утверждая, что венесуэльские президентские выборы состоятся через месяц после консультативного референдума, что наглядно демонстрирует недобросовестный характер этих заявлений", - подчеркивается в документе (референдум по Эссекибо назначен на 3 декабря, президентские выборы в Венесуэле пройдут во второй половине 2024 года).

МИД Венесуэлы указывает "на законные, исторические права Венесуэлы на Гайану - Эссекибо" и подтверждает, что единственный законный путь обсуждения территориального спора с Гайаной "возможен только на основе Женевского соглашения, заключенного между Венесуэлой и Великобританией в 1966 году, в котором говорится, что принимаемые решения должны удовлетворять обеим сторонам конфликта".

"Венесуэла также публично указывала, что действия правительства Гайаны, которое выдает лицензии на разведку и добычу углеводородов на не делимитированных морских участках, является нарушением международного права", - напоминает МИД.

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана - Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии Британской Гайане по поддельным географическим картам. Венесуэла, которая считает Гайану - Эссекибо своей законной территорией, настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено после провозглашения независимости этой страны Женевским соглашением от 1966 года.