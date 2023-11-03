Пост начштаба ВМС США впервые в истории заняла женщина

Адмирал Лиза Франкетти также стала первой женщиной в Соединенных Штатах, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов, сообщило агентство Reuters​​​​​​

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США впервые в истории страны назначил на должность начальника штаба ВМС женщину - адмирала Лизу Франкетти. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters​​​​​​.

Как отмечается, она также стала первой женщиной в Соединенных Штатах, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов.

На пост начальника штаба ВВС США был назначен генерал Дэвид Элвин. Кандидатуру обоих военных поддержали 95 сенаторов, 1 выступил против.

21 июля президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул кандидатуру Франкетти, поскольку "она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США".