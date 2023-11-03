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Палестино-израильский конфликт

Красный Крест проводит ротацию персонала в Газе

В анклав прибыли 10 специалистов гуманитарного движения и выехали 7 сотрудников, сообщила официальный представитель Международного комитета Красного Креста Алена Синенко

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца проводит ротацию персонала в секторе Газа. На этой неделе анклав покинули 7 специалистов, а 10 прибыли туда. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Алена Синенко. Она обратила внимание на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе.

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"Мы можем подтвердить, что семь гуманитарных работников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца покинули Газу через пограничный пункт "Рафах", - сказала она. - Это часть процесса ротации персонала, целью которого является обеспечение наличия в Газе нужных кадров и профессиональных навыков". "В рамках этого процесса ротации недавно в Газу прибыли 10 сотрудников МККК", - продолжила Синенко. В эту группу входят специалисты мобильной хирургической бригады и другой медицинский персонал, эксперт по вопросам загрязнения местности оружием и координаторы по оказанию помощи, специализирующиеся на вопросах воды, среды обитания и продовольственной безопасности.

"МККК изучает все возможности для доставки большего количества жизненно важной помощи в Газу, поскольку гуманитарная ситуация ухудшается", - сказала Синенко.

Комитет призывает обеспечить беспрепятственный и регулярный доступ для гуманитарной помощи в Газу. Недавно колонна грузовиков МККК доставила в анклав лекарства и тысячи хозяйственных наборов для семей, включая предметы гигиены и хлорные таблетки для обеззараживания питьевой воды. В свою очередь хирургическая бригада МККК сейчас лечит раненых. "Это один из самых актуальных приоритетов для спасения жизней на данный момент", - пояснила официальный представитель гуманитарной организации. 

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