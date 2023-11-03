Президент Чили заявил, что страна не будет выбирать между ХАМАС и Израилем

Габриэль Борич отметил, что правительство его государства осуждает агрессию обеих сторон

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Чили не будет выбирать сторону между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем и осуждает агрессию обеих сторон. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской страны Габриэль Борич после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

"Мы не приемлем того, чтобы нас заставляли выбирать одну сторону или другую. Как атаки ХАМАС, которым нет оправдания, заслуживают мирового осуждения, так и то, что делает правительство [премьера Израиля] Биньямина Нетаньяху, заслуживает нашего самого категоричного осуждения. У права государства на самозащиту есть границы. Эти границы включают уважение жизней невинных гражданских, преимущественно детей, и международное гуманитарное право", - приводит слова чилийского лидера пресс-пул Белого дома.

31 октября власти Колумбии и Чили сообщили, что отзывают своих послов в Израиле для консультаций из-за несогласия с израильскими ударами по сектору Газа. В ответ МИД еврейского государства призвал Боготу и Сантьяго однозначно осудить действия ХАМАС и "не вставать в один ряд с Венесуэлой и Ираном в поддержке терроризма".