Более 8 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в ФРГ

Ожидается, что до конца 2023 года обучение завершат 10 тыс. украинских военных

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии с начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

"Бундесвер [Вооруженные силы ФРГ] вместе с нашими партнерами уже обучил в Германии более 8 тыс. украинских солдат", - сказал Фройдинг. В июле Бундесвер сообщал, что подготовку прошли 5 тыс. украинцев. По данным Минобороны ФРГ, до конца 2023 года ожидается, что обучение в Германии пройдут 10 тыс. украинских солдат.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Как заявлял ранее газете Welt глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, в этом году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.