Блинкен и Боррель обсудили ситуацию в секторе Газа

В ходе беседы госсекретарь США отметил необходимость защиты гражданского населения и обеспечения регулярных поставок гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, в ходе состоявшейся в четверг телефонной беседы с Боррелем госсекретарь Соединенных Штатов заявил о "необходимости защиты гражданского населения и обеспечения регулярных поставок гуманитарной помощи". Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "приоритетами для [США] являются обеспечение безопасного выхода из Газы иностранных граждан и освобождение заложников".

Блинкен в четверг отправился в турне, в рамках которого он посетит Израиль, а также Индию, Иорданию, Республику Корея и Японию. В Тель-Авиве он намерен заявить о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту от терроризма, а также обсудить усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.