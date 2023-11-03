В КНДР сообщили, что продолжат симметрично реагировать на ядерные угрозы со стороны США

Как заявил военный обозреватель в статье для ЦТАК, сейчас угроза со стороны США доходит до "опасного предела"

СЕУЛ, 3 ноября./ТАСС/. Руководство КНДР продолжит следовать принципу "На ядерное оружие - ядерным оружием" в ответ на наращивание американского военного потенциала и провокации с его демонстрацией в регионе Корейского полуострова. Об этом говорится в статье военного обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Независимо от того, что США нацеливаются на нас стратегическим ядерным оружием или размещают тактическое ядерное оружие, мы ничего не будем менять в нашей позиции военного противодействия, суть которой заключается в принципе "На ядерное оружие - ядерным оружием", - подчеркнул обозреватель. По его словам, ядерная угроза со стороны США и "их сателлитов" в настоящее время "доходит до нового опасного предела".

Как указывается в материале, приглашение делегации военного ведомства "южнокорейских марионеток" на испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" 1 ноября "ясно показало, на кого нацеливаются американские ядерные силы". Помимо этого, недавно Минобороны США опубликовало план разработки атомной бомбы нового типа, получившей наименование B61-13. "Одновременно с этим противники даже открыто и безрассудно выступают за перемещение американских тактических атомных бомб той же серии на Корейский полуостров", - указывает автор.

Он отметил, что "происки США по наращиванию ядерных сил активизируются" на фоне "небывалого обострения" противостояния между ядерными державами. Обозреватель также назвал провокационным и враждебным действием приземление американского стратегического бомбардировщика на территории Южной Кореи.

В таких условиях наращивание ядерных вооруженных сил КНДР, включая ядерные, является реализацией права государства на самооборону, эта мера обеспечивает безопасность и мир. "Мы будем и впредь продолжать военную деятельность, направленную на укрепление сдерживающих сил и повышение стратегической безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - указывается в статье.

"Вооруженные силы нашей республики, сохраняя полную готовность к нейтрализации вне территории страны всяческих враждебных угроз суверенитету и интересам безопасности государства, наблюдают за действиями противников", - подчеркнул военный обозреватель. Корейская народная армия готова дать на "безрассудные военные провокации маньяков войны" решительный, незамедлительный и сокрушительный ответ, в случае необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны.