3 ноября, 00:36
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в секторе Газа с главой политбюро ХАМАС

Подробности беседы не приводятся

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией по телефону последние события в зоне палестино-израильского конфликта.

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"В телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией мы обсудили последние события в Газе и на Западном берегу реки Иордан в Палестине", - отмечается в заявлении главы иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в социальной сети Х (ранее Twitter). 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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