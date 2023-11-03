Президент Филиппин оставил занимаемый по совместительству пост главы Минсельхоза

На эту должность назначили Франсиско Тиу Лорела, который является президентом энергетической компании Agusan Power Corporation

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший оставил пост министра сельского хозяйства, который он занимал по совместительству, и назначил новым главой ведомства Франсиско Тиу Лорела. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Новый министр возглавляет рыболовецкую компанию Frabelle Fishing Corporation и является президентом энергетической компании Agusan Power Corporation. "Мы нашли человека, который очень хорошо понимает проблемы, с которыми сталкивается сельское хозяйство", - сказал президент Филиппин.

Маркос-младший возглавлял министерство сельского хозяйства республики более одного года. Ранее он заявлял, что хотел бы видеть во главе ведомства специалиста в этой области.