Палестинский Красный Полумесяц сообщил о возобновлении ударов близ больницы "Аль-Кудс"

Общество сообщило, что рядом с медучреждение "постоянно раздаются взрывы"

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные возобновили обстрел территории вокруг больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа. "ВВС Израиля возобновили удары по окрестностям больницы "Аль-Кудс", обстрел которой ранее продолжался в течение нескольких дней. Рядом с больницей постоянно раздаются взрывы", - говорится в сообщении организации, опубликованном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Красный Полумесяц заявлял, что армия Израиля ведет обстрел медицинского учреждения чтобы "вынудить персонал, [укрывающихся там] перемещенных лиц и пациентов покинуть больницу". Представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что осуществить эвакуацию 12 тыс. перемещенных лиц и более чем 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей, невозможно без риска для их жизней.