СМИ: глава политбюро ХАМАС планирует вылететь в Иран на частном самолете

Исмаил Хания собирается отправиться в Тегеран, сообщил портал Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания планирует нанести визит в Иран. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

Портал указывает, что, по сведением Армии обороны Израиля, Хания планирует отправиться в Тегеран на частном самолете.

"Иран пытается заставить хуситов в Йемене и "Хезболлах" в Ливане отвлечь Израиль от боев в секторе Газа, однако мы сосредоточены на освобождении наших заложников", - приводит портал слова представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

3 ноября Министерство иностранных дел Ирана сообщило о том, что глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с главой политбюро ХАМАС последние события в Газе и на Западном берегу реки Иордан.