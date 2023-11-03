Президент Туркмении примет участие в саммите ОЭС в Ташкенте

Мероприятие пройдет 8-9 ноября

АШХАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов примет участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведение которого запланировано на 8-9 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщил на заседании кабмина вице-премьер, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как отметил Мередов, Туркмения председательствует в ОЭС. На период председательства была разработана соответствующая концепция, нацеленная на активизацию на пространстве ОЭС взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, а также в культурно-гуманитарной области. Предыдущий саммит Организации прошел в Ашхабаде 28 ноября 2021 года.

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Таджикистан присоединился к ОЭС в 1992 году.