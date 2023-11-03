СМИ: ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался обменять их

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС связывается по телефону с семьями удерживаемых в секторе Газа израильских заложников и убеждает их, что правительство Израиля отказывается от обмена пленных израильтян на палестинских заключенных. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.
Как пишет издание, ХАМАС связывается с родственниками при помощи мобильных телефонов самих заложников, которые удерживаются в Газе.
28 октября лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар выступил с утверждением, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных радикалами в ходе операции на территории Израиля.
30 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в Газе удерживают не менее 240 заложников.