СМИ: ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался обменять их

По информации портала Yedioth Ahronoth, представители палестинского движения связываются с родственниками при помощи мобильных телефонов самих заложников, которых удерживают в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС связывается по телефону с семьями удерживаемых в секторе Газа израильских заложников и убеждает их, что правительство Израиля отказывается от обмена пленных израильтян на палестинских заключенных. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

Как пишет издание, ХАМАС связывается с родственниками при помощи мобильных телефонов самих заложников, которые удерживаются в Газе.

28 октября лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар выступил с утверждением, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных радикалами в ходе операции на территории Израиля.

30 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в Газе удерживают не менее 240 заложников.