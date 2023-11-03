3 ноября, 03:59
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США заявил, что ВСУ снимают войска с мест из-за брешей в обороне

Скотт Риттер также подчеркнул, что это происходит из-за ошибок украинского командования, желающего удержать территории любой ценой

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены снимать войска с разных направлений, чтобы остановить российское наступление. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

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"Русские начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад на одном направлении. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там", - отметил в среду Риттер в интервью Гарланду Никсону на его YouTube-канале.

Риттер также подчеркнул, что это происходит из-за ошибок украинского командования, которое хочет удержать территории любой ценой.

Ранее он заявил, что Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции, оказывая постепенное военное давление вместо того, чтобы вести активные боевые действия. По мнению Риттера, фактически ВСУ уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта 

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