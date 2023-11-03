Армия Израиля ночью нанесла удары авиацией и артиллерией в секторе Газа

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ходе атаки были убиты террористы

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа нанесла удары авиацией и артиллерией по позициям боевиков. Об этом говорится в заявлении израильских вооруженных сил.

"Наземные силы наводили удары летательных аппаратов и артиллерии. Террористы были убиты, угроза для подразделений была устранена", - сказано в заявлении.

Во время боя пехотные подразделения 13-го батальона Голанской бригады и бронетехника 53-го батальона столкнулись со значительными силами противника в секторе Газа. "Террористы запускали по ним противотанковые ракеты, а также привели в действие несколько самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.