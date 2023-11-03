3 ноября, 04:17,
обновлено 3 ноября, 04:45
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля ночью нанесла удары авиацией и артиллерией в секторе Газа

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ходе атаки были убиты террористы

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа нанесла удары авиацией и артиллерией по позициям боевиков. Об этом говорится в заявлении израильских вооруженных сил.

Читайте также
Отзыв послов и продвижение израильских военных в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"Наземные силы наводили удары летательных аппаратов и артиллерии. Террористы были убиты, угроза для подразделений была устранена", - сказано в заявлении.

Во время боя пехотные подразделения 13-го батальона Голанской бригады и бронетехника 53-го батальона столкнулись со значительными силами противника в секторе Газа. "Террористы запускали по ним противотанковые ракеты, а также привели в действие несколько самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация