В КНДР объяснили закрытие посольств реорганизацией работы дипломатов

Подобные меры принимались и в прошлом, отметили в МИД республики

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Закрытие посольств КНДР в некотрых странах является частью обычной реорганизации работы внешнеполитического ведомства в соответствии с меняющейся международной обстановкой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР.

"Мы закрываем или открываем дипломатические представительства в других странах в соответствии с меняющейся международной обстановкой и внешней политикой государства", - приводятся слова чиновника на сайте ведомства.

"Эффективное перераспределение и управление дипломатическим потенциалом - часть нормальной работы, направленной на продвижение национальных интересов суверенного государства в отношениях с другими странами. Мы и в прошлом принимали подобные меры", - добавил официальный представитель. По его словам, необходимые решения будут приниматься и в будущем в соответствии с ситуацией в мире.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о прощальных визитах послов КНДР в Анголе и Уганде к президентам этих стран. Коммунистическая партия народов Испании опубликовала ноту о закрытии посольства народной республики в Мадриде. Японская газета Yomiuri информировала, что КНДР планирует закрыть консульство в Гонконге.

В Южной Корее считают, что закрытие посольств якобы связано с экономическими трудностями в КНДР и международными санкциями. "Это показывает, что Север с трудом поддерживает минимальные дипломатические связи со своими традиционными союзниками из-за сложной экономической ситуации", - привело агентство Yonhap слова неназванного сотрудника министерства объединения. Как указывает Yonhap со ссылкой на перебежчиков, посольства КНДР за рубежом якобы самостоятельно зарабатывают средства с помощью незаконной торговли и другой коммерческой деятельности, после чего отправляют их на родину.