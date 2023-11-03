3 ноября, 05:15
Палестино-израильский конфликт

Число погибших израильских военных с начала сухопутной операции в Газе достигло 23

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что всего с начала боевых действий погибли более 300 военнослужащих еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Еще четверо израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Таким образом, число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с момента начала сухопутной операции в Газе, достигло 23, отмечает издание.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что всего с начала боевых действий 7 октября погибли более 300 израильских военнослужащих. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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