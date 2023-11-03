Казахстан призвал открыть гуманитарные коридоры для сектора Газа

Республика обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке, отметил заместитель премьер-министра - глава МИД Мурат Нуртлеу

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Казахстан обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает к открытию гуманитарных коридоров для проживающих в секторе Газа. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на заседании совета глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Со своей стороны Казахстан считает, что если мы хотим обеспечить стабильность и процветание наших стран и народов, то нынешняя геополитическая турбулентность и экономические вызовы требуют от нас согласованных усилий в рамках ОТГ. Наша страна очень обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Мы присоединяемся к сотрудничеству с международным сообществом и призываем к немедленному прекращению огня. Открытие гуманитарных коридоров для народа Газы является первоочередной задачей казахстанской дипломатии", - цитирует главу МИД Казахстана агентство Казинформ.

По словам Нуртлеу, стороны конфликта должны сосредоточиться на мирных переговорах.

В Астане в пятницу пройдет 10-й саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств - членов ОТГ - Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркмении. Ожидается, что на саммите председательство в объединении на 2024 год перейдет от Узбекистана к Казахстану.