Таиланд ждет помощи Катара, Ирана и Египта в освобождении своих граждан из сектора Газа

Как отметили в МИД королевства, "Катар играет важную посредническую роль в регионе как страна, у которой есть контакты как с Израилем, так и с ХАМАС"

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Таиланд рассчитывает на посреднические усилия Катара, Ирана и Египта в освобождении своих граждан, которые были захвачены боевиками радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил МИД Таиланда по итогам визита заместителя главы правительства и министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона в Катар и Египет.

"Мы попросили наших посредников передать ХАМАС, что Таиланд поддерживает прекращение огня, чтобы обеспечить безопасный коридор для освобождения таиландских заложников", - сказал Пхиттханукон на пресс-конференции.

"В ходе переговоров с представителями трех дружественных стран заместитель премьер-министра запросил поддержку в содействии немедленному освобождению всех иностранных заложников, включая граждан Таиланда. Все три страны признали тот факт, что таиландцы невиновны и не имеют никакого отношения к конфликту. Они заявили о полной поддержке таиландской стороны в содействии переговорам по освобождению таиландских заложников по мере своих возможностей. Они считают, что чем раньше будет прекращен огонь, тем скорее заложники смогут быть освобождены", - говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД Таиланда, "Катар играет важную посредническую роль в регионе как страна, у которой есть контакты как с Израилем, так и с ХАМАС". "Однако пока нет подтверждений относительно того, в безопасном ли месте находятся заложники. Если они находятся в безопасном районе, то, согласно информации, переданной таиландской стороне, они будут в числе первой группы, которая будет освобождена", - указали в МИД королевства.

Согласно обновленным данным министерства, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 23 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, около 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Порядка 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа.