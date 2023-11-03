Токаев назвал углубление интеграции общей задачей для тюркских государств

По словам президента Казахстана, в настоящее время уже проделана большая работа

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что усиление интеграции тюркских народов является общей задачей для членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Тюркский мир поддерживает отношения на равных с самыми влиятельными державами всего мира. Другие страны с большим уважением относятся к принципам нашей организации. Поэтому углубление интеграции тюркских народов является общей задачей для всех нас", - сказал он на саммите ОТГ в Астане.

Президент Казахстана отметил, что на данный момент уже проделана большая работа. "Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира - 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям", - пояснил Токаев.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.